Après les études : Laëtitia, une vie professionnelle inattendue // 10.02.2020

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« Le chômage m’a apporté une grande culpabilité. »

A la fin de ses études en cinéma et en sciences politiques, Laëtitia se retrouve au chômage. C’est le début d’une longue période, entre galères financières, candidatures sans réponses et difficultés à trouver sa place. En 2019, elle trouve un emploi qui lui convient, à l’opposé de sa formation initiatile. Devenue chargée d’accueil dans un CFA, elle s’épanouit dans un environnement de travail stimulant en lien avec ses soft-skills (compétences douces) et sa personnalité.

Le mois prochain, on continue l’exploration de cet entre-deux-mondes avec un nouveau témoignage.

Réalisation : Natty Sauvet