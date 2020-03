Après les études : Camille, presque vraie adulte // 13.01.2020

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« Quand j’étais étudiante, je me disais que je serai adulte quand j’aurai un vrai travail. »

Camille a fait des études en urbanisme à Paris. Son stage de fin d’études lui permet d’entrer en douceur dans le monde professionnel : au bout de quelques semaines, on lui propose un CDI. Elle fait le récit de ses surprises, de ses découvertes et des changements de vie qui vont avec son nouveau statut, comme l’achat d’un appartement…

Le mois prochain, on continue l’exploration de cet entre-deux-mondes avec un nouveau témoignage.

Réalisation : Adèle Cailleteau @AdeleClto