Appel à Candidature // FESTIVAL ECARTS 2018

Le festival Ecarts a pour objet l’accompagnement de troupes de théâtre étudiantes sur une année universitaire, avec pour aboutissement une production dans une salle parisienne. L’équipe organisatrice dépend du Bureau des Arts de Sciences Po Paris.

Déroulement de l’événement

● Jury accompagnateur

Un jury composé de professionnels du monde théâtral, culturel et universitaire (acteur.trice, metteur.se en scène, programmateur.trice, critique, dramaturge…) accompagnera les troupes sélectionnées dans leur travail de création tout au long de l’année selon un calendrier à définir. Il délibérera ensuite lors du festival et rendra compte de son déroulé.

● Période de préparation

L’année universitaire sera rythmée pour les troupes sélectionnées de rencontres autour du projet Festival Ecarts :

– Une réunion technique

– Un week-end de travail début 2018 avec des professionnels (aux frais du festival) à confirmer

– Une seconde réunion technique préalable au festival.

● Le festival

Le festival se déroulera au printemps 2018, au cours de 3 soirées. Cinq projets seront présentés sur l’ensemble de l’évènement. A l’issue des représentations aura lieu une soirée de clôture.

● Les prix

A l’issue du festival des mentions spéciales du Jury seront décernées à la suite d’une délibération, afin de récompenser un aspect particulier du travail. Sera

également décerné un Prix du Jury Étudiant (sélectionné en amont du festival).

Mode de sélection

Les troupes seront sélectionnées d’après le calendrier suivant :

– 05/11/2017 à 23.59 : date limite d’envoi des dossiers de candidature par mail à l’adresse troupesfestivalecarts@gmail.com

– 12/11/2017 : annonce des troupes pré-sélectionnées (le responsable désigné sera contacté)

– 1-2/12/2017: journées de sélection avec le jury

– 4/12/2017 : annonce définitive des troupes sélectionnées

Critères de sélection

● La troupe

Le festival Ecarts s’adresse aux troupes de théâtre étudiantes et aux jeunes compagnies de théâtre. Les troupes candidates doivent être composées de plus de 50% d’étudiants hors formations de théâtre professionnalisantes. Il se donne pour objectif de les aider à se développer et se professionnaliser. Ecarts se veut un tremplin pour les troupes participantes. Sera donc considéré avec attention le bénéfice que la troupe tirerait de sa participation au festival pour son propre développement.

Chaque troupe nommera un responsable qui se portera garant des engagements pris par elle dans le cadre du festival et désignera également un régisseur ou référent technique qui sera responsable du bon déroulement des aspects techniques de la création.

● Le projet

Le projet présenté doit être sous forme théâtrale, d’une durée d’entre 45 et 90 minutes. Le texte peut être soit en français, soit dans une langue différente. Dans le cas d’une langue différente, la compagnie doit fournir un système de sur-titrage à sa charge. Sera considérée la qualité du projet artistique proposé. Seront également favorisées les nouvelles créations, qui n’auront été préalablement représentées qu’un nombre restreint de fois.

Engagements des troupes sélectionnées

Les troupes sélectionnées s’engagent à :

– être présentes lors des rendez-vous prévus tout au long de l’année

– fournir les justificatifs des démarches effectuées pour le règlement des différents droits d’auteurs

– fournir les fiches techniques et plans feux nécessaires au bon déroulement du projet

– fournir les accessoires et matériels dont elles ont besoin pour leur spectacle

Réserves

L’équipe organisatrice se réserve le droit d’annuler le festival en raison de causes indépendantes de sa volonté. En cas de nombre de candidatures insuffisantes, l’équipe organisatrice se réserve le droit de reculer la date limite de dépôt de dossiers ou d’annuler l’événement. En cas de budget insuffisant, l’équipe organisatrice se réserve le droit d’annuler le week-end de travail intermédiaire. L’équipe organisatrice ne saurait être poursuivie en cas de fraude commise par les troupes participantes.

En faisant acte de candidature, les troupes s’engagent à respecter le présent