Apparences – Brigade Rurale //26.03.18

Ce mois-ci, Camille a pu recueillir le témoignage d’une gendarme qui, vous le comprendrez, restera anonyme. Mais on aime la surnommée « Diane », comme la déesse de la chasse dans la mythologie romaine. Diane faisait partie d’une petite brigade rurale et pendant quelques semaines, ils ont été confrontés à une série de faits qui commence par une histoire de lapins et finit par un bestiaire étrange.

« En même pas douze heures, j’ai vécu les deux trucs les plus traumatisants de ma vie »

Tous les mois sur Radio Campus Paris, la journaliste Camille Le Bret nous partage un témoignage étonnant.

Cette émission sera diffusée le Lundi 26 mars à 18h.