Amplitudes : Tout sauf du 4/4 // 23.09.21

Eh oui, la onzième saison d’Amplitudes débute déjà sur Radio Campus Paris, avec toujours Thomas et Franck en tauliers solides de la crèmerie, et Nicolas qui passe enfin du statut de stagiaire à résident sur les ondes. La formule rodée depuis le début de la septième saison, à savoir deux heures thématiques sur la non-actualité des musiques essentiellement électroniques, continue de s’affiner comme le bon vin ; on attaque donc frontalement cette nouvelle décennie avec un sujet aussi exigeant (mettez autant de guillemets que vous le voulez) que jouissif : une sélection de pistes basées sur n’importe quelles mesures, sauf celle en quatre temps. Dites adieu aux possibilités de headbang sans torticolis et de footwork sans entorse de la cheville, et laissez-vous submerger par les compositions asymétriques, où penser avoir le doigt sur une structure signifie souvent de le voir disparaître au travers d’un mirage.

On remercie aussi chaudement Nadine Haidenbauer et Pascal Holper, les deux belles âmes composant Aiko Aiko, ainsi que le label Whales Records pour nous avoir permis de diffuser en exclusivité Al Lat, le premier single de leur album Radical Nopinion, qui sort le 7 octobre en même temps que le clip du morceau.

Bonne écoute.

Tracklist :

Aiko Aiko – Al Lat (Radical Nopinion, 2021)

Autechre – Dropp (EP7, 1999)

Hecq – Steeltongued (Steeltongued, 2009)

Ukkonen – Viva Las Huelgas (The Ancient Tonalities of, 2013)

Clipping. – Pain Everyday (Visions of Bodies Being Burned, 2020)

Venetian Snares – Horse and Goat (Horse and Goat, 2004)

Tilman Robinson – Pareidolia (Deer Heart, 2017)

Source Direct – The Cult (A Made Up Sound / The Cult, 1998)

Blank Gloss – Strewn All Over (Melt, 2021)

GoGo Penguin – One Percent (v2.0 [Live at the Union Chapel], 2015)

Tipper – Algae Bloom in Seven (Algae Bloom in Seven, 2013)

Lumisokea – Apophenia (Apophenia, 2014)

Ivo Ivanov – Teratoma (Teratoma, 2017)

ASC – Black Rooms (Realm of the Infinite, 2019)

Photo : Poème Symphonique Für 100 Metronome, de György Ligeti (représentation au Rued Langgaard Festival 2016)