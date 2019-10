Amplitudes : Solar Fields // 10.10.19

Deuxième émission de la saison, à nouveau consacrée à un artiste en particulier, cette fois à Solar Fields. De son vrai nom Magnus Birgersson, le suédois est qu’il le veuille ou non à la tête de certains courants électroniques scandinaves (le premier qui dit « psychédélique » devra se taire à jamais), aux côtés de gars comme Carbon Based Lifeforms, et est un touche-à-tout multi-instrumentiste qui a rendu sien le downtempo (et aussi la trance, mais on ne dit pas de gros mots à l’antenne). On cause de ses origines, ses divergences, sa curiosité artistique, ses liens avec Ultimae Records, et forcément le brio avec lequel il aura transcendé un genre qui lui sied à merveille, dans une sélection encore moins exhaustive et plus arbitraire qu’il y a deux semaines.

Tracklist :

Solar Fields – Bigger Stream (Origin # 01, 2010)

Solar Fields – Staring Into the Nothingness (Altered – Second Movements, 2010)

Solar Fields – Sombrero (Until We Meet the Sky, 2011)

Solar Fields – OnFlow (Fahrenheit Project – Part 7, 2011)

H.U.V.A. Network – Something Heavens (Ephemeris, 2009)

Solar Fields – Falling Shadows (Origin # 02, 2013)

Solar Fields – Das Bungalow (Movements, 2009)

Solar Fields – Discovering (Movements, 2009)

Solar Fields – Monogram (Leaving Home (Remastered), 2005-2019)

Solar Fields – Jeezlh (Red, 2014)

Solar Fields – In the Nowhere (Origin # 03, 2019)