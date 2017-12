Amplitudes : Rocks léthargiques // 21.12.17

Une fois n’est pas coutume, une émission instrumentale ce soir, avec comme fil rouge les rocks léthargiques, les batteurs sous anxiolytiques, et les riffs bourrés aux reverbs, aux échos, aux fuzzs et aux tremolos. Deux heures la tête dans le brouillard le plus total, du presque-drone au presque-kraut, en passant par du presque-shoegaze et même un peu de presque-pop.

Et surtout, Joyeux Noël.

Tracklist :

Headless Horsemen – Session One

Mirrorring – Fell Sound

Valium Aggelein – Die Wolken Werden Stufenleitern Absinken

Heroin In Tahiti – Sartana

Black Tambourine – By Tomorrow

Felt – The Stagnant Pool

Sister Grotto – Videotape

Belong – Common Era

Grails – PTSD

Hey Colossus – Warner The Belter

Labradford – Julius

COIN – Inside Palace

Sonic Youth – Blink

NOWW – Chasm

Can – Vitamin C