Amplitudes : PAN // 14.02.19

On a causé du label PAN. On a cherché des trucs biens à en dire, mais il y avait quand même beaucoup de fiel lors de cette émission. Une ambiance délétère pourrait-on dire. Alors que bon, il y a quand même des choses plus que recommandables sur PAN. On a essayé de sélectionner le meilleur, du coup.

Tracklist :

M.E.S.H. – Optimate (Piteous Gate, 2015)

Objekt – Dogma (Flatland, 2014)

Lee Gamble – Kuang Shaped Prowla (Dutch Tvashar Plumes, 2012)

Eli Keszler – Cold Pin 2 (Cold Pin, 2011)

Rashad Becker – Themes I (Traditional Music of Notional Species vol. 1, 2013)

Amnesia Scanner – AS A.W.O.L. (Another Life, 2018)

Mohammad – Sakrifi (Som Sakrifis, 2013)

Valerio Tricoli – Stromkirche or Terminale (Clonic Earth, 2016)

ADR – Shortcuts (Deceptionista, 2015)

Mika Vainio / Kevin Drumm / Alex Dörner / Lucio Capece – II (Venexia, 2012)

Puce Mary – The Transformation (The Drought, 2018)

Oren Ambarchi – Tokyo Knots (Live Knots, 2015)