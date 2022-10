Amplitudes : Musiques d’anime // 06.10.22

On a déjà parlé quatre fois des musiques de jeux vidéo et deux fois des musiques de films par le passé. Aujourd’hui, revêtons nos plus beau cosplays de weeaboos et plongeons tête la première dans les musiques d’anime, ces travaux d’animation japonais qui ont depuis longtemps traversé les frontières.

Nous essayerons évidemment de ne pas tomber dans la facilité, on a un standing à tenir ; au contraire, que ce soit avec des séries ou des films, ce genre démocratisé depuis soixante années mérite tout l’Amour que l’on a pour ce style de dessin reconnaissable au premier coup d’œil. Ça va bien se passer, on vous le promet.

Bonne écoute.

Tracklist :

Tatsuo Takai – Astro Boy Song (Kamitikada Boys Choir Version 3) (Astro Boy, Osamu Tezuka & Yoshiyuki Tomino, 1963)

Noam – Goldorak (Goldorak, Go Nagai & Tomoharu Katsumata, 1979)

Akihiko Matsumoto – OZ, the Virtual City (Summer Wars, Mamoru Hosoda, 2009)

Kow Otani – Just Communication (Gundam Wing, Masashi Ikeda & Shinji Takamatsu, 1995)

Rosa Walton & Hallie Coggins – I Really Want to Stay at Your House (Cyberpunk: Edgerunners, Hiroyuki Imaishi, 2020)

Origa – Inner Universe (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama, 2003)

Joe Hisaishi – Mononoke-Hime (Princess Mononoke, Hayao Miyazaki, 1997)

Yoshiki feat. Hyde – Red Swan (Attack on Titan, Tetsurō Araki, Masashi Koizuka & Yasuko Kobayashi, 2018)

Daisuke Hasegawa & Karen Aoki – Great Days (Jojo’s Bizarre Adventure Pt.4: Diamond Is Unbreakable, Naokatsu Tsuda, Toshiyuki Kato & Yasuko Kobayashi, 2016)

Yui – Rolling Star (Bleach, Noriyuki Abe & Masashi Sogo, 2007)

JAM Project – The Hero (One Punch Man, Shingo Natsume & Tomohiro Suzuki, 2016)

Yoko Takahashi & Toshiyuki Omori – A Cruel Angel’s Thesis (Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, 1995)

The Seatbelts – Tank! (Cowboy Bebop, Shinichirō Watanabe & Keiko Nobumoto, 1998)

Nujabes – The Space Between Two World (Samurai Champloo, Shinichirō Watanabe & Shinji Obara, 2008)

Susumu Hirasawa – Murder (Berserk, Naohito Takahashi & Yasuhiro Imagawa, 1997)

Photo : Grand Blue, Kenji Inoue & Kimitake Yoshioka (2018)