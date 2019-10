Amplitudes : Musiques anxiogènes // 24.10.19

Halloween arrivant bientôt, on a choisi une fois n’est pas coutume de faire dans le thème saisonnier et de consacrer une tranche hertzienne aux musiques anxiogènes, dérangeantes, malaisantes, bref des musiques qui font peur. Ce thème évoque tout de suite des genres comme le dark ambient, le drone ou bien encore la noise, dont on passera bien évidemment des morceaux, mais aussi du metal impitoyable, de la dubstep, du drum’n’bass et des bandes sons de films (qui font peur eux aussi). On ne peut que vous recommander d’écouter cette émission dans le noir, avec un casque et après avoir descendu 5 ou 6 expressos.

Tracklist :

Mark Korven – Banished (The Witch, 2016)

Monolog feat. Mathias Lodmalm – True North (Indemnity & Oblivion, 2018)

Sutcliffe Jügend / Prurient – End of Autumn (End of Autumn, 2008)

Scorn – Bear Felt Nowt (Refuse; Start Fires, 2010)

Fausten – Internal Dialogue (Fausten, 2013)

Roberto Crippa – Layers (Selenic, 2018)

Disasterpeace – Doppel (It Follows, 2014)

Shapednoise – Well-Being (Different Selves, 2015)

Pharmakon – Self-Regulating System (Devour, 2019)

Puce Mary – Night is a Trap II (The Spiral, 2016)

Kerridge – TRN5 (Always Offended Never Ashamed, 2015)

Colin Stetson – Reborn (Hereditary, 2018)

Dronny Darko – Mortal Skin (Outer Tehom, 2014)

Broken Note – Black Mirror (Black Mirror, 2014)

The Body – To Carry the Seeds of Death Within Me (I Shall Die Here, 2014)

The Haxan Cloak – Excavation Pt.1 (Excavation, 2013)

Lustmord – Black Star (Purifying Fire, 2013)