Amplitudes : Mode balek // 20.06.19

Pour la dernière de cette huitième saison, les divergences des résidents sur le choix d’un thème ont naturellement glissé vers le choix d’un thème sur la divergence. Une émission en mode balek où presque tout et n’importe quoi se télescope en une joyeuse osmose musicale, principalement centrée sur des morceaux bien produits qui nous ont marqué les douze derniers mois et qu’on n’a pas eu l’occasion de diffuser, mais pas que. Deux heures de plaisirs coupables marquant le départ de certains de l’Amplitudes-crou pour des horizons plus chauds (bisous Adrien), la volonté d’autres à continuer d’assurer le service comme tauliers, et même l’arrivée d’innocents qui ne savent pas encore réellement dans quel piège ils ont mis les pieds (coucou Thomas). L’aventure continuera donc très certainement à partir de la rentrée prochaine pour Amplitudes, idéalement toujours sur un format de deux heures à thèmes variés.

Et si jamais vous pensez être en phase avec notre (non)ligne éditoriale et que ça vous tente de mettre votre grain de sel pour de vrai dans notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter par ici, on sera ravis d’étoffer un peu le nombre des résidents ; on ne mord pas beaucoup, et la tranche de fin de soirée nous permet de faire plein de trucs rigolos en studio sans que personne ne nous voie.

Bonne écoute, et de très belles vacances estivales à vous.

Tracklist :

Alberich – Unity House

Gridlock – Atomontage

Mt Went – Respectable Prostitute

Leon Vynehall – Envelopes (Chapter VI)

Blakk Harbor – The Ghost of Paiute

Paperwork – Untitled

Black Spirituals – Container

Franck Vigroux – Capaupire

1/2 Japanese – The Preventers

Senyawa – Sujud (Prostration)

Four Tet – Two Thousand and Seventeen

Solar Fields – Funeral for the Abandoned (Origin 2013)

Rien – Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir

Ground Patrol – Squeak

Corey Fuller – Illvi∂ri

Bruit Noir – Partir