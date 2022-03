Amplitudes : Minéraux // 10.03.22

Thème un peu plus abstrait pour cette transmission, parce que ça fait un moment qu’on ne s’est pas mis dans la mouise pour vous proposer un contenu toujours plus varié, révoltant et de mauvaise foi. Cette fois-ci, nos choix musicaux orbitent autour des cailloux, des pierres précieuses et autres billevesées minérales en tous genres. Et gâteau sur la cerise, c’est l’occasion rêvée pour Franck de finalement conclure son fil rouge qui consistait à passer tous les morceaux de l’album Movements de Solar Fields dans Amplitudes, après quatre ans et demi de périple.

Bonne écoute.

Tracklist :

Martin Nonstatic – Samsara (Granite, 2015)

Fellirium – Twilight (Sapphire, 2008)

Faures – Asthenospheric Movement I (Continental Drift, 2014)

Robert Rich & Ian Boddy – Geode (Lithosphere, 2005)

Solar Fields – The Stones Are Not Too Busy (Movements, 2009)

John Sellekaers – Magnétite (Folium, 2021)

Gainstage – Obsidian Organ (Gainstage, 2015)

Hairyskull – Paulie Rid of Them (Crystallization, 2019)

Positive Centre – Microlith (Vorticist, 2016)

Stephen J. Kroos – Oxygenation (Tecktonick, 2007)

Domiziano Maselli – Lazzaro I (Lazzaro, 2021)

Feldspath – Understanding (All of Everything, 2012)

bvdub – Ghosts & Stone (Wrath & Apathy, 2020)



Photo : Insides of an Amethyst Geode (2008)