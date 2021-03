Amplitudes : Kranky // 04.03.21

Un label auquel les étiquettes de « post-rock », « slowcore » ou encore « ambient » peuvent coller, mais pas que. Un catalogue rempli d’albums précurseurs et d’artistes en avance sur leur temps, mais pas que. Et cette fois, une émission ou l’équipe d’Amplitudes s’est décidée à consacrer sa tranche à ce bastion de certains de nos chouchous, avec peu d’informations et beaucoup d’appréhension, mais finalement pas que non plus. Deux heures sur différentes définitions de la tendresse avec Kranky donc, malgré un créneau trop serré qui permet, si ce n’est évidemment pas un tour d’horizon complet de la crèmerie, une approche pour vous donner envie de fouiner leurs sorties.

Bonne écoute.

Tracklist :

Pan•American – Starts Friday (Pan•American, 1997)

Bowery Electric – Beat (Beat, 1996)

Forma – New City (Semblance, 2018)

Magnog – Learning Forgetfulness (Magnog, 1996)

Tim Hecker – In Mother Earth Phase (Konoyo, 2018)

Stars of the Lid – Humectez la Mouture (And Their Refinement of the Decline, 2007)

Steve Hauschildt – Time We Have (Strands, 2016)

Loscil – Sea Island Murders (Sea Island, 2014)

Grouper – Disengaged (Dragging a Dead Deer Up a Hill, 2013, initialement sorti sur Type, 2008)

Godspeed You! Black Emperor – Gathering Storm / Il Pleut à mourir [+Clatters Like Worry] (Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, 2000)