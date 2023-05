Amplitudes : Interview Cévennes + Mix // 18.05.23

Pour cette émission, Amplitudes part à la rencontre de Cévennes, un compositeur de musique électronique basé à Toulouse. Cévennes a sorti son premier EP Vers quelques Attracteurs étranges sur son propre label Les Disques solubles en 2018. Ce premier projet est un recueil très singulier, tissé d’expérimentations modulaires et incantations spoken word, favorisant une certaine forme d’envoûtement et de dérive chère à l’artiste. Un nouveau projet est également à paraître prochainement.



L’émission débute par un échange avec Cévennes ponctué de morceaux choisis pour l’occasion, puis la deuxième partie laisse place à la musique avec une sélection ininterrompue, toujours assemblée par l’artiste. Avec des morceaux de CS + Kreme, The Treshold HouseBoys Choir, Simon Fisher Turner, Sofie Birch & Antonina Nowacka et bien évidemment Cévennes.

Bonne écoute.

Tracklist de l’interview :

Sofie Birch & Antonina Nowacka – Pripugale (Languoria, 2022)

Cévennes – Le Voyage des fragiles (Vers quelques Attracteurs étranges, 2021)

Susan Campos Fonseca – Refugio (Anthology of Experimental Music From Latin America, 2023)

Ak’chamel, the Giver of Illness – Ossuary From the Sixth Extinction (A Mournful Kingdom of Sand, 2023)

CS + Kreme feat. Bridget St. John – Would You Like a Vampire (Orange, 2022)

Tracklist du mix :

Jon Hassell – Blues Nile (Vernal Equinox, 1978)

Atelier Radiofónico – Mata Lobos (Antologia de Música Atípica Portuguesa Vol. 3: Canto Devocionário, 2021)

loscil – Drained Lake (Monument Builders, 2016)

Steve Roach – The Ritual Continues (Now, 1982)

The Threshold HouseBoys Choir – A Time of Happening (Form Grows Rampant, 2007)

Paul Prudence – Epha (Ficciones, 2019)

Heroin in Tahiti – Continuous Monument (Sun and Violence, 2015)

Uri Katzenstein – Anna’s Assignment (Audio Works, 2021)

Andrea Belfi – Oggetti Creano Forme (Natura Morta, 2014)

Oren Ambarchi – Salt (Audience of One, 2012)

Simon Fisher Turner – Picture From Darkness (Picture From Darkness, 2017)

Photo : Cévennes