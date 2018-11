Amplitudes : Incoherent Phylogeny 2 // 08.11.18

Cette fois, Amplitudes se fait pirater par l’équipe de Tartine de Contrebasse au complet, pour une émission qui met l’escroquerie en abyme et adopte sa plus belle posture de l’imposture. Du free jazz et de l’ambient pastoral, des bandes magnétiques et de la drum’n’bass, ou encore de l’expé-tribalo-radicaloritualiste quadraphonique et du dark ambient industriel qui n’en est pas vraiment, Incoherent Phylogeny 2 porte son nom haut et fort pour deux heures de grand n’importe quoi autopromotionnel que les tartineurs sont fiers de vous présenter en direct après deux ans de préparation.

Tracklist :

Tomonari Nozaki – Through Death to Eternity

O Morto – Dadès

Arikon – Gitter Pillar

Matter – T001

Anatole Petit + James Welburn + Frank Szardenings – TeOnAnAcAtLXXL

Bank of Forever – She Will Give Us What We Need

Jasmine Guffond – The Devil Is in the Default

Ryan Andersen – Parasitic Apnea (Dronny Darko Remix)

Charbel Haber – Polyester Wet Dreams

Stromboli – Glider

Monolog – Curfew

Zenjungle + Siavash Amini – Influx

Damian Valles – Wraiths

Razgraad – Ditch Digger Jr. Ain’t Never Scared

James Murray – Two Times Two

AES Dana – The Gradual District