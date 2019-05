Amplitudes : Cuivres // 23.05.19

Malgré sa playlist aux gros airs de plaisirs coupables, les deux heures qui ont été dédiées aux cuivres en tous genres n’avait pour seul objectif que de vous démontrer à quel point trompettes, saxophones, trombones, cors et autres tubas peuvent se montrer bien plus polyvalents qu’on ne peut le croire à première vue. Y a évidemment du classique inaltérable, y a aussi le passage obligatoire par une case dark jazz, mais on est là pour vous rappeler que les cuivres et la musique électronique, ça fait également sens. De la pop qui tâche, du jazz fusion qui brise des amitiés, des convulsions breakcore et de l’ambient hors du temps, c’est une partie du grand écart déroulé dans cette émission. Bonne écoute.

Tracklist :

The Mount Fuji Doomjazz Corporation – Stuchat’ Kulakom Lestnitsa

Gustav Holst – Mars, the Bringer of War (The Planets, Adrian Boult & the London Philharmonic Orchestra)

BNNT – The Last Illiterate

Quincy Jones – Soul Bossa Nova

Colin Stetson – Like Wolves on the Fold

Notilus – Alien

Mammal Hands – Boreal Forest

Pink Floyd – Wearing the Inside Out

Whourkr – Maximum Speed Limit Monotone Snare Audition

Zu – Carbon

Richard Strauss – Einleitung (Also sprach Zarathustra, Herbert von Karajan & Berliner Philharmoniker)

Saagara – Daydream

Señor Coconut and His Orchestra – Smoke on the Water (ChaChaCha)

Love Theme – Desert Exile

Moondog – Bird’s Lament

Gorillaz – Rock The House

William Basinski – For David Robert Jones