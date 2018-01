Amplitudes : Boucles magnétiques // 04.01.18

Pour cette première émission de l’année 2018, nous avons décidé de consacrer un créneau de deux heures aux bandes magnétiques, aux « tape loops », à leurs manipulations en tous genres, bref, à cet objet qui, au delà du support qu’il représente, est aussi et avant tout un instrument de composition à part entière. De la musique concrète de Pierre Schaeffer jusqu’aux boucles dégénératives de William Basinski, beaucoup de charge émotionnelle, un peu de réverb et d’écho, un nœud de Moebius, et surtout pas mal de divagations. Rapide tour d’horizon du domaine, pour des bandelettes qui s’usent, mais qui ne meurent vraiment jamais.

Tracklist :

Ian William Craig – A Single Hope

Amulets – The Mechanics of Breathing

Kane Ikin – Europa

Tape Loop Orchestra – Go Straight Toward the Light

Foresteppe – Playschool

Valerio Tricoli – Das Shräg Haus

Pierre Schaeffer – Étude pathétique

Lee ‘Scratch’ Perry – Disco Devil

Tomonari Nozaki – Falling Into the Sea

Greg Gorlen – Moldflowers 03

Wolf Maps – Fading

William Basinski – dlp 4