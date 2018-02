Alimentaire Mon Cher Watson : Pièges du Sans Gluten // 21-02-2018

ATTENTION : Ni cet article, ni l’émission n’ont un but médical et ne s’adresse en rien à des personnes allergiques ou malades cœliaque.

Nowak Dojokic, Victoria Beckham, Lady Gaga ou encore Gwyneth Paltrow, comme de nombreuses personnes ces personnalités ont décidé d’adopter un régime sans gluten.

En effet, depuis une dizaine d’années le gluten est devenu l’ennemi de nos assiettes, le bourreau des régimes santé, celui qu’il faut à tout prix éliminer …

En France seul 1% de la population serait malade cœliaque, mais de plus en plus de personnes seraient sensibles au gluten.

Surconsommation dans les produits transformés, modification de la protéine dans les blés ces 50 dernières années, pour l’instant aucunes études n’a réussi à déterminer les causes de ces hypersensibilités.

Toutefois, l’industrie agroalimentaire s’est emparée de cette nouvelle « tendance » et ne cesse de développer des produits « sans ». Le défi est de taille, tant les propriétés du gluten sont difficiles à substituer et les farines alternatives souvent beaucoup plus cher.

La réponse est donc souvent d’ajouter plus de graisses, de sucre et de nombreux additifs.

Le remède ne peut-il pas être pire que le mal ?

Comment manger « sans » mais « sain » ?

Alimentaire mon cher Watson a décider de vous aider à y voir un peu plus clair, pour décrypter les étiquettes et manger « sans » et sainement, tout en assouvissant votre gourmandise !

En route sur pour une enquête étiquettes et assiette avec Camille Fourtine

Petit coup de cuillère pour y voir plus clair …

Qu’est-ce que le gluten ?

Le gluten est une protéine contenue dans certaines céréales telles que les blés (froment, épeautre, petit épeautre …), orge, seigle et avoine.

Certains l’utilisent même comme substitut de viande, en élaborant ainsi le Seitan !

Sa principale propriété est d’apporter du volume et de l’élasticité. C’est lui qui va conférer les textures moelleuses et aérées aux produits de boulangerie, biscuits et autre gâteaux.

Une propriété bien connue de l’industrie agroalimentaire qui n’a pas hésité à créer des blés enrichit en gluten et à l’introduire comme liant ou épaississant dans d’innombrable produits.

Allergie, intolérance ou hypersensibilité ?

Ces 3 appellations semblent assez proches et il est assez aisé de s’y perdre …

*L’Allergie

L’allergie au blé ou au gluten est une réaction très rare. On la distingue par une réaction immunitaire particulière provocant des réactions de type œdème de Quincke.

*L’intolérance ou Maladie Cœliaque

Selon l’AFDIAG (Association Française Des Intolérants Au Gluten), la Maladie Cœliaque est une « intolérance permanente à une ou plusieurs fractions protéiques du gluten […]qui provoque une atrophie villositaire (destruction des villosités de l’intestin grêle). »

C’est une affection grave qui peut entraîner des complications sévères car elle peut créer une malabsorption des nutriments, telle que fer, calcium ou l’acide folique.

C’est une maladie reconnue par le corps médical qui se diagnostique par une prise de sang et une biopsie.

En revanche, il n’existe actuellement aucun médicament, le seul remède étant l’éviction très stricte du gluten dans l’alimentation et par conséquent, l’observation de ce régime à vie.

*L’hypersensibilité

C’est une forme de sensibilité apparue récemment, par le constat d’un nombre grandissant de personnes qui ressentent un réel mieux être à manger sans gluten. Appelée sensibilité ou hypersensibilité au gluten non cœliaque, il n’existe à ce jour aucunes preuves scientifiques clairement établies.

La petite recette très chouette …

Le Cake Marbré

Proportions pour 4 personnes



120 g de farine de riz complet (ou 80 gr de farine de riz + 40gr de farine de Sarrazin ou Quinoa)

75 g de beurre

100 g de sucre de canne blond

30 g de poudre d’amande blanche

3 œufs

½ c à café de bicarbonate de soude

1 c. à s. de cacao pur en poudre

1/2 gousse de vanille



Sortez le beurre afin qu’il soit à température ambiante.

Mélangez la poudre d’amande, puis les œufs, un à un jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Réservez.

Malaxez avec le beurre avec le sucre.

Incorporez le beurre et le sucre.

Incorporez la farine de riz complet.

Divisez la pâte en deux :

Dans un autre saladier versez la moitié de la préparation et parfumez avec la vanille (fendre la gousse et recueillir les grains avec une pointe de couteau).

Dans le premier mélange ajouter le cacao.

Huilez un moule à cake

Versez les préparations en alternant vanille / chocolat.



Démarrez la cuisson à 180 °C (thermostat 6) sans préchauffage.

Lorsque le four est à température baissez à 150° (thermostat 5).

Laisser cuire 20 à 30 minutes (selon la puissance de votre four) .

Le cake est cuit lorsque la pointe d’un couteau ressort « propre ».