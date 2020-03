A vous les Studios // Maison des Ensembles // Fake News

Dans le « A vous les Studios » de ce dimanche, retrouvez l’émission spéciale de Radio MDE, la radio des radioman et des radiowoman speciale Fake News préparée par l’équipe de la Maison Des Ensembles, Fanta, Oumou, Youssoupha, Bashir, Nassim, Sarah et Malou.

Au programme : un débat, » Internet nous rend-il plus bête ou plus intelligent ? » Une chronique sur le coronavirus et les découvertes musicales du moment : Rilès et Chily ft Koba laD

Bonne écoute à tous !

Un atelier animé par Pauline Lecerf et Salomé Mathieu