A vous les studios // collège Charles Peguy

Le jeudi 26 mai 2023 les élèves du collège Charles Peguy ont investi les studios de Radio Campus Paris et nous ont concocté deux émissions, entièrement préparées par leurs soins.

Découvrez,

Society Radio

Au programme de cette émission d’actualités politiques et culturelles, revue littéraire emmenée par Selma et Ulysse, chronique sur la parité en politique conçue par Esther, chronique coup de point écrite par Jasmine et initiation à la lithothérapie avec Asia.

Une émission présentée par Jean Mathias et réalisée par Ryan et Hanès.

Culture Mag

Dans Culture Mag, on passe en revue les habitudes et pratiques culturelles. Cette émission présentée par Léonard reçoit Aristote, élève au lycée Charles Peguy, passionné par la culture japonaise. Nos deux journalistes Arielle et Mariam évoque avec lui, ses préférences culinaires, ses recommandations animés et sa passion pour les mangas. Enfin Léonard nous propose sa chronique ciné sur la très récente adaptation du plombier le plus connu de la planète « The Super Mario Bros ».

Une émission réalisée par Aaron, Atees et Elie.

Ces émissions ont été réalisées dans le cadre d’un atelier d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios » proposé par Radio Campus Paris et animé par Alexandre et Camille.