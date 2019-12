A vous les studios ! avec les étudiants de Paris 3

A Paris 3, les étudiants s’initient à la radio ! « La boîte de Pandore », l’émission des « parigots » c’est le résultat d’une collaboration avec Maud Perez-Simon, professeure d’histoire médiévale à Paris 3 et de ses étudiant.es avec Radio Campus Paris, dans le cadre d’un atelier de formation radiophonique.

Notre thématique ? Genre et féminisme : une interview consacrée à la polémique sur le réalisateur Polanski, et un zoom sur Disney et l’image de la femme que cette multinationale crée pour nos enfants.