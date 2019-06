A vous les studios 17.05.2019 // GENEPI + Collège Barbara

Emission diffusée le 02 juin 2019

L’association GENEPI a mené une action de sensibilisation avec des élèves de 5ème du collège Barbara à Stains, c’était à leur tour de choisir un média de sensibilisation et c’est pour notre plus grand plaisir qu’ils ont choisit la radio !

Ils ont réalisés leur premières émission radio le 17 mai 2019 dans les locaux de Radio Campus Paris. Ils ont ainsi découvert les différents métiers de la radio : réalisation, chronique, interview, etc et nous livre un programme mêlant chroniques et interviews autour du milieu carcéral !

Atelier encadré par Mathilde Prévost et Pauline Lecerf