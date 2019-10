37º2 / Le Café du Village d’Anères : café de vie

C’est entre Lannemezan et Montréjeau, entre Tarbes et Saint-Gaudens, dans une village de 188 habitants accessible uniquement par la route que se trouve une maison un peu particulière où la vie, elle aussi, est un peu particulière, surtout l’été.

Au café du village d’Anères, car c’est bien d’un café dont il s’agit –le seul des alentours– on y fait parfois un peu trop de bruit, on n’y dort pas assez, on y parle beaucoup politique, mais surtout, au café du village d’Anères, tout se règle au cochon.

Un portrait sonore réalisé par Pascal Gregis