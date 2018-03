37.2 / SARAH, À BICYCLETTE // Mar 13/03 à 18h

« C’est vraiment un moment dans ma journée où il se passe des trucs ! Et c’est assez vite prenant »

Aujourd’hui 37.2 vous emmène sur son vélo pour suivre le trajet quotidien d’une parisienne se rendant à son travail le long du canal de St Denis. Un parcours sonore sur un moment en apparence banal, mais pendant lequel il se passe toujours quelque-chose !

Au fil du temps et de la répétition du parcours il donne à notre cycliste un point de vue sensible sur la ville, ses mutations, et ses différentes atmosphères.

En selle !



Un portrait réalisé par Samuel Moncharmont