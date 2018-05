37°2 : Jean-Claude, l’inconnu de l’Arc de Triomphe // 15.05

« Flotte petit drapeau, flotte bien haut »

Tous les jours, à 18h30 a lieu une cérémonie bien singulière sous l’Arc de Triomphe : les policiers arrêtent les voitures de la place de l’étoile, le clairon et les tambours retentissent, le commissaire de la Flamme fait son entrée et le glaive ouvre enfin la trappe de la flamme. Depuis 1923, tous les soirs de l’année, des Anciens combattants, des écoliers, des touristes, parfois des rois et des reines se réunissent autour de la tombe du soldat inconnu pour la cérémonie du rallumage de la flamme du soldat inconnu.

C’est l’un de ces habitués de l’Arc de Triomphe que Trente-Sept Deux a voulu rencontrer cette semaine. Pascal rencontre un soir de janvier dans le RER B un certain « Jean-Claude », ancien combattant, qui participe tous les soirs à la cérémonie du soldat inconnu. Pas besoin de rendez-vous, on sait où le trouver.

Vous n’entendrez pas le soldat inconnu mais vous entendrez l’histoire parfois connue de cet inconnu de l’arc de Triomphe.

Un portrait réalisé par Pascal Gregis et Clara Lacombe.

En diffusion le mardi 15 mai 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM