37°2 / J. affichiste du punk // Mardi 18.12

« C’est vrai que coller sur le commissariat du premier c’était un peu le challenge »

J. musicien, graphiste et organisateur de concerts alternatifs punk depuis une bonne quinzaine d’année, nous invite à le suivre sur son parcours de tournée de collage de ses affiches de concerts dans les rues de Lyon.

On parlera de scènes musicales DIY, de spots de collage, d’ambiances de rues, de graphisme et d’amour des affiches, avec passion et décontraction. Vous ne regarderez plus ces affiches en noir et blancs collées sur un mur au détour d’une rue ou sur un poteau, annonçant des concerts obscurs, de la même façon !

Un documentaire de Samuel Moncharmont.

Diffusion sur Radio Campus Paris le Mardi 18 Décembre à partir de 18h.