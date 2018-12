37°2 / Anna, en liberté inconditionnelle

« CE QUE J’AI FAIT, JE L’AI FAIT PAR CHOIX ET JE PENSE QUE C’EST ÇA FINALEMENT ÊTRE LIBRE ».

Aujourd’hui dans 37°2, on écoute Anna. On s’est rencontrées à Istanbul et j’ai tout de suite adoré son p’tit grain de folie. Elle a toujours plein d’histoires à raconter et dans cet épisode vous en entendrez quelques-unes.

Elle reviendra entre autres sur son enfance, passée dans le fond de son jardin, à se mettre de l’herbe dans les cheveux et à faire des soupes de champignons pour ses poupées. Elle évoquera également son adolescence, les conneries faites avec les copains et sa quête de liberté. Finalement conquise à l’âge adulte, c’est cette même liberté qui la mènera à vivre au Portugal, en Roumanie, au Brésil et aujourd’hui en Turquie. En continuant de faire ses propres choix, Anna essaye aujourd’hui de conserver cette liberté.

Un portrait réalisé par Claire Corrion

En diffusion le mardi 25 décembre 2018 à 18h00 sur Radio Campus Paris 93.9FM