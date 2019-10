Le 29e Salon de la Revue se tiendra du 11 au 13 octobre à la Halle des Blancs Manteaux dans le Marais ! L’accès est libre et gratuit.





Les bouquineurs et bouquineuses de tous bords, les curieuses et les curieux sont chaleureusement invité.es à y faire un tour pour feuilleter les revues des plus diverses, rencontrer les exposants et les membres de l’association organisatrice Ent’revues, ou assister aux nombreux événements, lectures et discussions qui s’y tiendront. On pourra y apercevoir aussi l’équipe de la Nouvelle Bouquinerie, qui y réalisera son émission spéciale d’octobre !

Programme : https://www.entrevues.org/wp-content/uploads/2019/09/prgme-salon-revue-pdf2.pdf