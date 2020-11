1am : Freedom des RATM

42 ans que Leonard Peltier est enfermé pour un crime qu’il n’a pas commis.

42 ans que ce militant soutenu par Amnesty International, et même son ancien gardien de prison, vit son engagement derrière les barreaux.

1am revient sur l’histoire de l’AIM et d’un de ses militants, du sort de ceux qu’on appelait indiens autrefois, qui venaient jouer les méchants dans les films de cowboys.

Les barbares, les sauvages à abattre…

Par un hasard heureux, Freedom des Rage Against The Machine sort en décembre 93. Bien que passé sous silence par MTV c’est la vidéo la plus vue en janvier 94.

23 millions de personnes s’intéressent au sort de ce militant qui n’avait eu droit qu’à quelques documentaires à la fin des années 70.

Pour vous raconter cette histoire 1am accueille le Rapporteur, vidéaste et rappeur sur Youtube qui avait trouvé sa place dans le game grâce à ses vidéos

COMMENT FAIRE DU MEDINE ?

Bonne écoute !

TRACKLIST :

R.E.D – A Tribe Called Red

Born of a broken man – Rage Against The Machine

Calm like a bomb – Rage Against The Machine

Freedom – Rage Against The Machine