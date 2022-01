100 Ans De Cinéma… : CONTINENTAL FILMS – Christine Leteux // 07.09.2021

Chritine Leteux, auteure, docteur en Sciences et grande spécialiste du cinéma français de la première moitié du 20ème siècle, a choisi de nous parler du studio de la Continental Films, un studio de cinéma parisien contrôlé par les allemands pendant l’Occupation et où ont été tournés quelques chef-d’oeuvres tels que Le Corbeau d’Henri-George Clouzot. Retour sur cette époque encore très floue, jusqu’à l’arrivée du livre de Mme Leteux, et sur laquelle plane encore aujourd’hui de nombreuses confusions et approximations, à l’image de cette drôle de période pour le cinéma et pour la France, d’une manière générale. Plus d’infos sur les livres passionnants de Christine Leteux, en suivant ce lien, qui vous permet également de les commander : https://urlz.fr/grqW