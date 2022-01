Pour ce premier numéro de 2022 nous faisons un petit retour sur quelques unes des sorties marquantes de 2021 mais on s’arrête aussi sur deux albums bien singuliers parus en cette toute fin d’année. Deux disques l’un venant des Etats Unis, l’autre d’Allemagne qui montrent l’incroyable diversité sonore de l’avant garde.

…Avant garde dites-vous? Puisqu’il en est question nous nous attarderons aussi sur l’une des voix les plus marquantes du jazz à l’occasion de la réédition d’un de ses trop rares disques

all is for your ears

programmation musicale

Michael Marcus, Joe McPhee, Warren Smith, Jay Rosen – Bluer Than Blue

de l’album « Blue Reality Quartet

Mahakala music Maha 015

NEW LIFE SCULPTURE

de l’album « vision of the third eye »

early future records efr003

Gordon Grdina’s Square Peg Sulfur City

de l’album « klotski »

attaboygirl records abg-2

Capon, Maté, Butch Morris, Rahoerson blues for Guy Labory

de l’album « Capon, Matté, Butch Morris, Rahoerson »

souffle continu records ffl 072

Dharma Trio Minton’s Memory – End, Starting

de l’album « snoopy’s time »

souffle continu records ffl 039

Jeanne Lee Jamaica

de l’album « conspiracy »

moved by sound records

Günter Hampel All Star – little bird

de l’album « jubilation »

birth records 0038

Hans Koller Free Sound Quintet Nicolas De Staël II

de l’album « free sound quintet »

jive music jm 2103-2

James Ilgenfritz, Brian Chase, Robbie Lee Fragile

de l’album « loss and gain »

infrequent seams 36

Leimgruber, Flesh, Turner Dorner I

de l’album « London Leipzig Luzern »

euphorium records euph 060A

Programmation musicale, réalisation et animation Olivier Delaporte