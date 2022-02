Aujourd’hui nous faisons la démonstration qu’un musicien culte n’est pas forcément un musicien dont on parle le plus. Christer Bothén ou Jone Takamaki ne sont pas les noms que l’on croise le plus souvent dans les médias s’intéressant au jazz et pourtant il y a des passionnés pour qui ces deux noms résonnent de façon magique. Christer Bothén aurait dû se produire dans le cadre du festival sons d’hiver, le concert n’aura finalement pas lieu mais la sortie d’un nouvel album nous permet de nous arrêter sur cette légende du jazz suédois qui a croisé la route de Don Cherry. Espérions nous encore que « universal mind » de Jone Takamaki Trio allait connaître une suite? Ceux qui ne le croyaient plus en sont pour leur frais, bien fait pour eux et tant mieux pour tout le monde!

Nous ne pouvions pas laisser passer la disparition de James Mtume sans le saluer et nous ne pouvions pas non plus laisser filer la réédition d’un classique du cape jazz.

So welcome aboard.

programmation musicale

Pat Matchikiza & Kippie Moketsi – Tshona

de l’album « tshona »

we are busy bodies wabb 113 lp

Kuumba Toodie Heath – Maulana

de l’album « kawaida »

O’Be records OB 301

MTUME Umoja Ensemble – Utamu

de l’album « Alkebu Lan, land of the black »

strata east SES 1972 4

Christer Bothén 3 – Suite Omen ( Omen-The Spirit Of)

de l’album « Omen »

Bocian records bc cb 3

Don Cherry – Organic music society part 1

de l’album « organic music society »

caprice records RIKS DLP 1

Spjarnsvallet – Desireless – Bougouni – Vals Från Orsa

de l’album « Spjarnsvallet »

MNW mnw 57 P

Jone Takamaki Trio – Bhupala I

de l’album « universal mind »

Johanna records JHN 2074

Jone Takämaki – Umut ÇaĞlar – Fahrettin Aykut – Myth Of The Drum 1

de l’album « myth of the drums »

Zehra records zehra 005

programmation musicale, production, animation et réalisation Olivier Delaporte