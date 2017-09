Yummy X Container Fanzine // 20.07.17

On reçoit une partie de l’équipe du fanzine Container pour une sélection musicale à l’image de cette micro-publication : hétéroclite et bancale.

Fazerdaze « Lucky Girl » (Morningside, Flying Nun Rec, 2017)

Look Blue Go Purple « As Does the Sun » (Still Bewitched, Flying Nun, 2017)

School Damage « The Bus That Couldn’t Slow Down » (School Damage, Chapter Music, 2017)

Martha « Chekhov’s Hangnail » (Blisters In The Pit Of My Heart, Fortuna Pop, 2016)

Rays « Dead Mans Curve » (Rays, Trouble In Mind, 2017)

Don Idiot « I Need To Be Drunk » (Don Idiot, Autoproduit, 2017)

Les Flics « Irréductible Reste Stoïque » (Rock A Rouen, Paris Album, 1984)

Tim Cohen’s Magic Trick « Dont’ Give Up » (Tim Cohen’s Magic Trick, Captured Tracks, 2011)

Cleaners From Venus « A Man For Our Time » (Number Thirteen, Man At The Off Licence, 1990)

Michael Hurley « Knockando » (Ancestral Swamp, Gnomonsong, 2007)

Buzzcocks « Everybody’s Happy Nowadays » (Single, United Artists Records, 1979)

John Krautner « Lion Eyes » (Fun With Gum Vol 1., Burger Records, 2015)

The Nerves « Hanging On The Telephone » (EP, The Nerves, 1976)

Susan Cadogan « Hurt So Good » (Single, Dip, 1973)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !