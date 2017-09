Yummy // Nouveautés de rentrée // 07.09.17

Yummy fait sa rentrée avant tout le monde avec une émission pleine de nouveautés. La folie des Meridian Brothers croisera la fraîcheur suédoise d’Holograms, la coolitude de Kaviar Special, d’Ariel Pink et même la douceur de Chad VanGaalen. Une émission pour bien commencer son mois de septembre.

PLAYLIST

Kaviar Special « Back To School » (Howlin Banana Records – 2018)

Holograms « Any Day Now » (Surrender – Push My Buttons – 2017)

Viagra Boys « Baby Teeth » (Call Of The Wild EP – Push My Buttons – 2017)

Ariel Pink « Dedicated to Bobby Jameson » (Dedicated to Bobby Jameson – Mexican Summer – 2017)

Chad VanGaalen « Golden Ocean » (Light Information – Subpop – 2017)

The War On Drugs « Pain » (A Deeper Understanding – Atlantic – 2017)

Meridian Brothers « Estare Alegre No Estare Triste » (Donde Esta Maria – Soundway – 2017)

Modulo 1000 « Turpe Est Sine Crine Caput » (Não Fale Com Paredes – Tope Tape – 1972)

Mudhoney « Acetone » (Piece Of Cake – Reprise -1992)

