Ce soir, Yummy vous casse les oreilles et le cerveau à base de, à basemusique Lo-Fi-& Do-It-Yourself. Les sonorités hantées de Jandek, Pumice, Moondawg Jones ou du magnifique Daniel Johnston seront accompagnées de celles de garageux fous tel que les Mummies, Ty Segall ou autres Spacehits. Et puisqu’on aime le cinéma et les classiques, nous évoquerons la fantastique BO du film War Dogs.