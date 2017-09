Yummy // Figures cultes de l’underground // 06.07.17

Pour ce premier Yummy de l’été, on s’intéresse à la carrière de deux figures cultes de l’underground, le finlandais Keijo Virtanen et son blues-drone de l’espace ainsi que l’américain Eddy Detroit et son entêtante folk satanique. En complément, on évoque quelques nouveautés à écouter à la plage.

PLAYLIST

Le Mamooth « So Far So Good » (Brest Baywatch – Beast Records & Stryckhnine Records – 2017)

Dusty Mush « Johnny Cactus » (Cheap Entertainment – Howlin Banana – 2017)

Eddy Detroit « Beelzeebub » & « Run To The Sun » (Immortal Gods – Pan Records – 1982)

Sun City Girls « Space Prophet Dogon » (Torch Of The Mystics -Majora – 1990)

Rambling Boys « Ain’t Got No Home » (Ain’t Got No Home – Cabin Floor Esoterica – 2010)

Dusty Mush « Cold Sand » (Cheap Entertainment – Howlin Banana – 2017)

