Vers l’intégral été # 2

Episode 2 – Journée de pluie

Ce matin, en me levant, pas de chance, le ciel était gris et n’annonçait aucune percée. Il pleuvait, une douce et fine pluie d’été. Dans la maison silencieuse, tout le monde dormait encore, et pour moi, une question tournait en boucle « comment va-t-on s’occuper ? » On pourrait faire comme si de rien n’était, l’été rien n’est grave ; Ou alors rester à l’intérieur… L’occasion de fouiller dans le grenier, les enfants adorent. L’année dernière, on avait retrouvé des cahiers de vacances, des vêtements, pris pour des déguisements. Ou alors, on pourrait se raconter des histoires, qui font peur, des histoires inventées… On pourrait peut-être quand même sortir, qui sait en fin d’après-midi… une éclaircie et puis, le bateau est déjà prêt. Finalement, personne n’a remarqué la pluie en se levant, et ce fut une belle journée pluvieuse, avec cette fine et douce pluie d’été.

Ce soir, à l’heure de l’entre chien et loup, il est temps d’aller à la rencontre des vacanciers,

D’une femme squelette

D’un marin amoureux

De Pauline

Il est l’heure d’embarquer vers l’avenir, de lire l’IRM de la semaine, de décortiquer

l’inventaire sonore et de discuter « expression »