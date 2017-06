Émission du mercredi 07 Juin 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior)

►► C’est le Vaudou Paname#34 avec AÄLMA DILI, groupe de musique tzigane, dont les inspirations se tournent principalement vers l’Europe de l’Est et les Balkans, sur fond de rock’n’roll. En gros, Aalma Dili c’est la Rencontre de la musique traditionnelle des balkans, de la musique country et un côté rock’n’roll de la période acoustique, avec contrebasse, guitare électrique et pas de batterie… on y retrouve les influences de cette période de transition entre blues et rock’n’roll des années 40-50.

Avec Emilio Castiello (Chant, Violon, Mandoline), Béni Borsalino (Chant, Guitare) et Jony Montreuil (Chant, Contrebasse), on a décrypté leur actu : à savoir un nouvel album « Pour une poignée de dinars » fraîchement sorti, leur date à Montreuil (samedi 10 Juin) à @la_marbrerie, dans le cadre du Festival TaParole et leurs dates/festivals d’été.

PLAYLIST

Kocani orkestar – L’orient est rouge

Odjila – Johny

AÄLMA DILI – Mon Amour

AÄLMA DILI – Mi Patria (feat Paloma Pradal)

Les Pires – Совы нежные

Les Pires – Balkan

AÄLMA DILI – ANTIKAPITALIS

Haïdouti Orkestar – Bint el chalabiya

Mercredi 7 Juin de 22:30 à 00:00 avec playlist, interview(s) et actu des concerts

En live sur le 93.9 FM à Paris et en direct sur Internet juste ici!