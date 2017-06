Émission du mercredi 31 mai 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior)

►► C’est le Vaudou Paname#33 spéciale La Mamie’s (Collectif français fondé en 2007 qui promeut l’esprit d’une fête libre et décomplexée). Avec Fantin, Théo et Vito, djs et organisateurs, membres du crew, on a parlé des 10 ans du collectif La Mamie’s (2007-2017), du Macki Music Festival 2017 (30 juin / 02 Juillet 2017) et de leurs prochaines soirées @La Machine du Moulin Rouge (le 2 Juin), @la Clairière (le 9 Juin) @Batofar (le 21 Juin) @La Ferme du Bonheur (le 9 juillet)

PLAYLIST

Los Wemblers de Iquitos – La danza del petrolero

Jumo – 1991

Douchka – Sunday Morning

Nadia Rose – Skwod

Yussef Kamaal – Yo Chavez

Mndsgn – Camelblues

Maud Geffray – Forever Blind

Mercredi 31 Mai de 22:30 à 00:00 avec playlist, interview(s) et actu des concerts

En live sur le 93.9 FM à Paris et en direct sur Internet juste ici!