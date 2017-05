Vaudou Paname#32: Bastos « Old Timer » & Sheryo // 24.05.17

Émission du mercredi 24 mai 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior)

►► C’est le Vaudou Paname#32 avec Bastos « Old Timer », rappeur originaire du 91 et âgé de 31 ans, qui a toujours rappé depuis la claque du Suprême NTM reçu à l’âge de 12 ans. Côté influences, il a été marqué notamment par La Rumeur, la Scred, Fabe, les X-Men, Less du 9, la FF, les Psy 4 de la rime, 113, Rohff…très inspiré aussi par le rap du 92 : les premiers Lunatic, Beat 2 Boul, Movez Lang et bien-sûr comme tous bon mc du 91 : Ol’Kainry, Sinik et Disiz…Il vient de sortir « LOIN DU GAME » un EP 7 titres, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 11 MAI 2017.

Autre invité du soir, Sheryo (ex Anfalsh) mc originaire du Blanc Mesnil, clasheur grande gueule et véritable pilier de l’underground français traversant les époques. Rappeur et activiste connu pour son flow particulier et reconnu pour être redoutable en impro et en clash, il a toujours été authentique et fidèle à la tradition de l’auto-production loin des sentiers battus et des stéréotypes.

Freestyle avec Bastos old timer, Black Mamba, Dino Killabizz, Diverset (Mero & Lelbi), Nastitrik, OJ one, Sheryo, Tek Mé…

PLAYLIST

Lomepal – Ray Liotta

Josman – MEGAZORD

BASTOS OLD TIMER – on fait comment

Sheryo – Dj Cocko (Anfalsh)

Tengo John & Ocho – Thomas Price

Mercredi 24 Mai de 22:30 à 00:00 avec playlist, interview(s) et actu des concerts

