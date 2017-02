Émission du mercredi 1 Février 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior et Youdy Bilika)

►► C’est le Vaudou Paname#19 avec le label de rap et association Sismographe, pour leur compilation Sismogram (projet qui réunit plus de 30 rappeurs, 18 titres produits par L’undercover et Strato)

En compagnie également d’Oner (Mc, Producteur et ingénieur du son, membre fondateur de RueDuBonSon et XLR), du jeune rappeur belge Youssef Swatt’s et du collectif « La Chronik » de Lille.

FREESTYLE 🎤 à partir de 1h10min40s avec Sismographe (Konspi, L’undercover, Toner, Kuscra), ONER, Youssef Swatt’s, La Chronik (Will, Beni Luzio), Nax, Ziko (La Brigade) et Chrysto (Democrates D)

PLAYLIST

Demi Portion-Planete Rash (feat Davodka, Dooz Kawa, Swift Guad, Jp Manova, Jeff Le Nerf, Scylla, L’Hexaler, Youssef Swatt’s, Monotof & Sprinter)

L’undercover & Kuscra & Konspi & Toner – Trompe l’oeil

Ron Brice – Ou est Ron

Ockney & Dr Kimble – Double Ruger

Oner – Ouvre les yeux (Remix Fat Joe All the way up )

Youssef Swatt’s – Sincère Et Véritable

Youssef Swatt’s – Complainte Hivernale

Melan – Passant passe

