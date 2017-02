Thelma et Louise : Marche des femmes & clitoris // 03.02.2017

Bienvenue dans le dixième épisode de « Thelma et Louise » ! Déjà dix aventures en votre compagnie et on est ravies de vous retrouver pour une nouvelle escapade dans l’actualité des femmes. Cette semaine, on revient avec vous sur l’actualité politique du moment : le résultat de la primaire à gauche. Benoît Hamon, le candidat vainqueur est-il un candidat féministe ? C’est en tout cas l’une de ses revendications. On décrypte son programme pour les femmes, et on pose la question aux électeurs de gauche.

Retour aussi sur la pratique du vélo au féminin, déjà évoquée dans notre précédente émission. Les clichés sont toujours de mises apparemment, mais pas partout. Exemple édifiant avec le tour d’Australie, à vous de juger… !

Femmes de l’ombre et femmes d’influence La femme du jour est Teresa Shook, celle qui a initié la marche des femmes aux Etats-Unis : on vous dressera le portrait de cette retraitée, engagée contre le nouveau président Donald Trump. Sans le vouloir, il a fait se lever les femmes américaines, et même les femmes du monde entier. Puis, notre chroniqueur macho Matthieu s’attaque, comme toujours avec style et finesse, au scandale de cette semaine, le Pénélope Fillon Gate. Femme de l’ombre, fantasme ou réalité? Peut-on sérieusement taxer les soupçons d’emplois fictifs de misogynie? (Apparemment, oui.) Matthieu livre son regard de mâle primaire sur toute l’affaire… Enfin, on termine cette émission avec un focus sur le… clitoris ! Cet oublié de la science revient (enfin) au coeur de la recherche contemporaine. Cet organe du plaisir des femmes par excellence est encore tabou et méconnu, mais les gynécologues s’y intéressent enfin. Et devinez quoi? Le clito est plein de surprises! Embarquez avec nous pour un voyage dépaysant!