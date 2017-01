Thelma et Louise : Girls on wheels & filles de pub // 20.01.16

Thelma et Louise sont de retour pour un nouveau road-trip… Cette semaine, on vous emmène au Maroc où un site féminin Enti.ma dénonce la violence conjugale dans un tuto pour du maquillage : au fil des images, le fard à paupières et le fond de teint font place à des traces de coups. Une manière de heurter la sensibilité, notamment des plus jeunes femmes, et de dénoncer la violence conjugale, trop souvent acceptée.

Sur un ton plus léger, on vous fait découvrir un groupe de vélo exclusivement féminin, les GOW (Girls on Wheels) qui rident la nuit sur le bitume parisien ! Une manière pour ces femmes de s’accomplir dans le sport sans peur du jugement, mais aussi de se réapproprier un espace public, parfois monopolisé par les hommes.