Thelma et Louise : Girl power & porno éthique // 31.03.2017

Chères auditrices et chers auditeurs, Thelma et Louise sont de retour cette semaine et font trembler les préjugés machistes, à l’aube d’un printemps qu’on espère féminin ! On commence l’émission par un focus culturel, sur une exposition qui met en avant les super héroïnes, « Girl Super power », à la Galerie Sakura, à Paris. La responsable de la galerie nous explique en quoi les héroïnes sont délaissées. Pour les remettre sur le devant de la scène, la galerie s’unit à 40 artistes et propose des œuvres loufoques et originales.

Loin des super héroïnes de fiction, les femmes sont à la traîne lorsqu’il s’agit de reprendre possession de leur destin religieux. Au regard des chiffres (seulement trois femmes rabbins en France par exemple), les structures des trois grands monothéismes continuent d’exclure les femmes des rôles décisionnels. Pourquoi la spiritualité et la théologie ne seraient réservées qu’aux hommes ?

Lutte des classes & porno éthique

Notre femme du jour est Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière à l’élection présidentielle. Cheveux courts, gouaille indomptable, celle qui défend les travailleurs et les ouvriers, est la deuxième femme candidate et son programme pour les femmes nous intéresse… car LO est le premier parti à avoir présenté une femme à l’élection présidentielle : c’était Arlette Laguiller en 1974.

On accueille notre macho du jour, Théo, qui s’insurge : certaines femmes politiques sont plus réactionnaires et anti-féministes que nos bons vieux misogynes! C’est quand même dingue!

Enfin, on fait un petit tour dans les mutations de l’industrie du porno. 47% des femmes disent regarder du porno au moins une fois par mois. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui met en lumière les contradictions de cette industrie, qui aimerait séduire plus de femmes, mais qui tombe souvent dans le trash et la violence. D’où la naissance d’un porno éthique et féministe…

Let’s hit the road again!