Thelma et Louise : Excision & contrôle des corps // 12.05.2017

Chères auditrices, chers auditeurs,

Embarquez avec nous pour un nouveau road-trip dans l’actualité des femmes!

Cette semaine, Thelma et Louise s’intéressent à l’excision. Et notamment au travail d’une association, qui s’est emparée de cette problématique : « Un enfant par la main ». En février dernier c’était la journée mondiale de l’excision… Mais cela reste un sujet très tabou, alors que 6000 femmes sont excisées chaque jour dans le monde. Nous donnons la parole à Florence Provendier, directrice d’Un enfant par la main, afin qu’elle raconte les conséquences de ce fléau sur les jeunes filles, notamment au Mali et en Ethiopie, mais aussi qu’elle détaille quelques unes des pistes pour l’éradiquer.

>> Pour visionner le clip réalisé par Un enfant par la main au sujet de l’excision, cliquez ici

Le corps des femmes encore au cœur des débats sur la « loi mannequin ». Peut-être aura-t-elle un impact positif sur les jeunes femmes en proie à des complexes ou à des troubles alimentaires? Enfin on vous parle d’une innovation que l’on trouve de très mauvais goût : les sex robots (on vous laisse deviner ce qui se cache derrière ce mot !)

Des mots sur les maux

Notre femme du jour s’appelle Aude Lancelin, journaliste et femme de lettres engagée. Dans son dernier ouvrage, Le monde libre, elle met en lumière le rôle des industriels et des grands patrons comme Vincent Bolloré, Matthieu Pigasse ou encore Patrick Drahi qui achètent des grands titres de presse et exercent une forme d’influence sur les journalistes.

Un nouveau macho fait son entrée dans le studio pour nous conter (en slamant!) les déboires d’une jeune fille en proie aux manipulations d’un pervers narcissique… Laissez-vous porter par le flow de François.

Enfin on décrypte les pour et les contre d’un incontournable de la vie des Françaises : la pilule contraceptive. Elle n’en est pas à son premier scandale sanitaire, et de nombreuses femmes s’interrogent sur ses effets néfastes, notamment psychologiques… Alors on en parle!

Let’s drive again !