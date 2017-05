Thelma et Louise : Comédiennes en liberté // 26.05.2017

Cette semaine, Thelma et Louise vous embarquent dans un road trip théâtral et amoureux! Nous recevons Inès Coville et Lillah Vial, deux comédiennes jeunes et talentueuses, qui jouent en ce moment L’Âge libre, au théâtre de la Reine Blanche. Avec leur compagnie, Cie avant l’Aube, elles ont adapté les « Fragments d’un discours amoureux » de Roland Barthes, sorti en 1977. Elles donnent à ce texte une renaissance moderne, et explorent les tourments de la jeunesse de notre époque. Une pièce qui parle d’amour, de désir, de sexe, de souffrance et qu’elles ont voulue résolument féministe… Elles nous racontent leur parcours de comédiennes, l’écriture de la pièce à partir des réalités qu’elles ont traversées et décryptent les rapports amoureux façon Génération Y. Tout un programme !

Femmes guerrières