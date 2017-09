Thelma et Louise: C’est quoi, une éducation féministe? //12.09.17

Chères auditrices, chers auditeurs,

En cette rentrée maussade, on vous a concocté une émission à la fois joyeuse et utile, pour reprendre le chemin de l’école – ou du boulot – en douceur. Notre objectif : répondre à une question pas si simple : comment donner aux enfants une éducation féministe (et aux adultes, d’ailleurs!)? Comment construire un monde plus égalitaire, en s’attaquant aux clichés dès le plus jeune âge? Comment en finir avec les confusions entre sexe biologique, genre et sexualité?

Au programme : une heure d’antenne en compagnie de Lucile Bellan, journaliste, blogueuse et maman de trois jeunes enfants, passionnée par les questions d’éducation. Avec elle, on aborde la question de la construction du genre et des stéréotypes qu’il véhicule. Filles en rose, garçons en bleu; autant de présupposés qui continuent d’exister et qui entravent la liberté des individus à se définir par eux-mêmes. Quoi de mieux que de choisir par soi-même si on aime le foot ou la danse, le tennis ou le skate… Les jupes ou les jeans?

Comment élever une petite fille, pour faire d’elle une farouche féministe, consciente de ses droits? Et comment élever un petit garçon pour faire en sorte qu’il ne devienne pas un oppresseur potentiel? Est-ce si différent? Ces questions, de plus en plus de jeunes parents se les posent. Ce qui témoigne d’une nouvelle prise de conscience.

Face à toutes ces interrogations, on se plonge avec délectation dans un manuel de vie indispensable, Chère Ijaewele de Chimamanda Ngozi Adichie. L’écrivaine nigériane s’est penchée sur le sujet. Elle a écrit une (longue) lettre à sa meilleure amie, pour l’aider à définir quelle éducation, la plus féministe possible, donner à sa fille.

Un rouage essentiel : l’école

On vous propose aussi d’écouter le témoignage de Séverine, institutrice à l’école maternelle. Elle raconte comment elle lutte à sa façon contre les stéréotypes de genre dans l’enceinte de l’école. Elle raconte aussi quelles peuvent être les conséquences de ces clichés parfois absurdes, souvent violents. Enfin, elle pose une question cruciale: pourquoi les enseignants ne sont-ils pas formés sur la question?

A nos côtés en studio, nos chroniqueurs adorés, Cha Postroff et Matthieu. La première décrypte avec humour l’actu des femmes sur la Toile… Le second se joue des clichés de genre dans une chronique piquante.

Allez en voiture!