Tout Foutre On Air reçoit Lautrec et La Chica!

Ce mercredi 15 mars a 21h00, Tout Foutre On Air reçoit Lautrec qui viendra nous parler de son 2ème album « Hapax » puis La Chica pour son premier EP solo « Oasis » sorti le 27 janvier 2017. Au programme : des bonnes ondes et du live en direct de Radio Campus Paris!

La Chica – EP Oasis

Après avoir accompagné de nombreux artistes internationaux tel que Marya Andrade, Zap Mama ou Yael Naim et membre charismatique des 3SOMESISTERS qu’on aime tant, La Chica, aka. La Chica Belleville, est le projet musical solo de Sophie Fustec, auteure-compositrice-interprète et musicienne franco-vénézuélienne. Elle vient nous présenter « Oasis » un premier disque solo totalement réussi!

Les claviers omniprésents, une approche rythmique de sa voix virtuose (jamais en démonstration), un son nappé faisant la place belle aux boucles chères à sa culture Hip-Hop, cet Oasis n’est pas que rafraîchissant. Il est surtout la promesse d’un excellent premier album à venir, qu’on espère dès 2017!

Lautrec – nouvel album Hapax

On reçoit toujours avec plaisir, Lautrec, ce rappeur parisien à la vision large et au verbe haut. Il nous revient avec un 2ème album Hapax au parti pris artistique très marqué. Des structures de morceaux proches de la chanson pop, une écriture rap émaillée de punchlines jubilatoires, un flow entre rap, chant et slam, toujours au service du sens. Le disque a été enregistré presque intégralement avec ses complices musiciens Dan Amozig et Kung Lao. On sent le plaisir qu’a Lautrec à poser ses textes d’ambition littéraire sur leurs productions.

Hapax est un un album sans étiquette, de très haute tenue. C’est d’abord le timbre éraillé parigot de Lautrec qui frappe, mais rapidement on est emmené par la clairvoyance son point de vue presque cinématographique. Lautrec nous parle de solitude urbaine et de ballades nocturnes. En portraitiste aguerri, il nous parle des oubliés, des invisibles. Toujours précis, et presque acide, mais jamais cynique. Ce travail narratif très ciselé autour de la condition humaine contemporaine fait d’Hapax un de nos véritables coups de coeur du moment.

***

C’est Tout Foutre On Air avec Lautrec et La Chica!

C’est ce mercredi 15 mars de 21:00 à 22:30 avec de la découverte, de l’interview et deux sessions live avec des inédits!