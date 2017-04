Têtes de Vainqueurs – Sport & LGBT // 24.03.17

« Têtes de vainqueurs » aborde aujourd’hui les sports LGBT.

De l’homophobie dans les enceintes sportives aux initiatives pour encourager la pratique dans un cadre bienveillant, de nombreuses associations sportives et fédérations s’activent pour faire bouger les lignes.

Pour évoquer le sujet, Manuel Picaud, Co-Président des Gay Games 2018 qui se dérouleront à Paris, Michel Geffroy, Co-Président du Tournoi International de Paris et membre de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL), et Tony Liégois membre de l’équipe de rugby des Gaillards qui prône la tolérance et la solidarité.

Ne manquez pas non plus le témoignage d’Olivier Rouyer, ancien international français, footballeur à l’AS Nancy Lorraine notamment et aujourd’hui consultant sur La Chaîne l’Equipe, qui revient pour nous sur son coming-out.

Côté chroniques, Julien fait une passe en retrait et revient ce mois-ci sur le Coming-Out de Gareth Thomas, ancien rugbyman professionnel et capitaine et du Pays de Galles et Guillaume qui nous parle, une fois n’est pas coutume de santé.

Les Têtes de Vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Interview : Camille Regache & Roxanne Mouillé // Chroniques : Julien Abou – Guillaume Goncalves // Réalisation : Rémy Dussart