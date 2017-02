Têtes de Vainqueurs – Les femmes dans le sport // 24.02.17

Pour cette 6e manche sur le 93.9, Têtes de Vainqueurs se conjugue au féminin.

Mélina Boetti, journaliste à Eurosport et France 3, et Catherine Louveau, sociologue et professeure émérite en STAPS à l’Université Paris Sud XI, nous expliquent comment le sport féminin est devenu une affaire d’« esthétisation » et de « bien-être » et relégué au second plan au profit du sport masculin.

Historiquement le « sport a été fait pour les hommes par les hommes ». Il convient de rappeler que « la compétence n’a pas de sexe ». Pourtant, des sportives essaient de faire bouger les lignes.

Parmi elles : Katherine Switzer. Dans sa « passe en retrait de ce soir », Julien nous raconte comment à 19 ans elle est parvenue à être la première femme à courir le marathon de Boston en 1967, alors que les femmes n’étaient pas autorisées à y participer.

Puis, dans sa chronique santé du soir, Guillaume nous parle de la bigorexie, l’addiction pathologique à l’activité physique reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 2011. 5% des Français sont sujets à cette addiction.

Léa s’est immergée dans la section féminine du CA Paris, l’un des rares clubs de football en Île-de-France à disposer d’une section féminine. A noter que la France accueillera la coupe du monde de football féminine en 2019.

Enfin, pour clôturer l’émission, la minute qui reste vous propose un condensé de ce qu’il s’est passé dans le monde du sport au long du mois qui vient de s’écouler.

Les têtes de vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Interview : Erwan Duchateau // Chroniques : Julien Abou – Guillaume Gonçalves // Reportages : Léa Capuano // Web : Michael Kalfon // Réalisation : Rémy Dussart